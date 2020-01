El actor, se fue largo y tendido y detallo que sin duda la pasaron muy bien estando juntos pero que de alguna manera no habían podido llegar a más: “Fue una historia de amor muy bonita. Llena de cariño, risas, aventuras, aprendizaje… Con una mujer hermosa, cariñosa, romántica, inteligente, desinteresada, de intachables valores y virtud moral. El amor es el ingrediente más importante para que una pareja sea sólida y estable. Pero no es el único factor. ‘Nada es más fuerte que el amor'. Una frase indudablemente hermosa pero no siempre efectiva. Me consta. Pero también me consta que nada es más fuerte que el amor de Dios y que su plan para mí es perfecto y divino”, el también cantante, expresó con sus casi dos millones de seguidores en instagram, destacando que no existe nada más fuerte que el amor.