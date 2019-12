- Sí, lo vi con mis ojos. Yo estaba en el Océano Antártico, a bordo de un barco donde ahora podríais ir en manga corta. Eso es una experiencia, eso sucede y no es normal andar en manga corta en el Antártico. Aunque sea enero o febrero, evidentemente era verano allí pero, aun así, no es normal esa temperatura. Como no es normal que en España ya no hay estaciones: hace mucho calor o hace mucho frío. Yo tengo 50 años y recuerdo que a los ocho o diez años había primavera y otoño. Ya no existe eso. Como no es normal todas las bestialidades que están sucediendo a nivel de tsunamis, huracanes, tornados, con una frecuencia extraordinaria. Hasta un negacionista ni siquiera niega el cambio climático, lo único que dice es que no es obra del ser humano. Bueno, si no es obra del ser humano que en los últimos 30 años haya crecido 1.5°C la temperatura global, en especial para los polos a un nivel de 2.8°C como se están derritiendo, ¿y si no es nuestra culpa, entonces de quién es? El asunto no es ser activista o no. El asunto es que esto va más allá de nacionalidades, de partidos políticos, de intereses económicos, de clases sociales.