"Hola a todos, bueno, este video es básicamente con la intención, así directa, de pedir una disculpa. El día de ayer fui la afortunada, invitada por la NFL para entonar el Himno Nacional Mexicano, y aunque lo hice con toda el alma, y el corazón, y no con la cabeza, pues hubo un momento en el que la emoción me ganó y cometí el error de cambiar una "a" por una "o". Quiero pedir una disculpa de corazón, y decirles que eso no me quita el gran momento mágico que viví. Me sentí honrada como madre, como hija y como mexicana, y pues gracias, y nuevamente disculpen el error".