“El misterio del que habla Scorsese está en Black Panther, y creo lo gracioso en eso, si vio 'Pantera Negra’, no lo entendió. No comprendió que ahí había este sentimiento de incertidumbre. Había esta sensación de no saber qué es lo que iba a pasar, eso es lo que la gente de color siente. Porque nunca hemos tenido un superhéroe así. Pensamos que ellos, ya sabes, lo blancos, nos iban a matar. Es una posibilidad el que podamos desaparecer. Quizá Scorsese no entendió eso cuando la vio. Es cultural, tal vez generacional. No lo sé, pero estoy seguro de lo que hicimos. Sus comentarios realmente no me molestan”, explicó Boseman a una estación de radio inglesa.