“A Martin Luther King (Jr.) no lo mataron porque tenía un sueño, él tenía algo más de lo que tenía que hablar. Él hablaba del empoderamiento de los afroamericanos, de empoderamiento económico. Cuando hice la entrevista con Forbes, les mostré un recibo por USD 830 millones (17.001.759.000 pesos) y aún así no me llamaron ‘multimillonario’. No quieren que sepamos que podemos comprar tierras, no quieren que tengamos el 100% de propiedades como yo tengo de Yeezy”, expresó el músico.