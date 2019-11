“Supongo que el temor es que te encierren en hacer algo repetidamente que realmente no te importa, que no te motiva ni te emociona”, dijo Phoenix en una entrevista con The Envelope recogida por el LA Times. “Parte de toda la atracción para mí [de ‘Joker’] fue que no había expectativas. No firmé un acuerdo para hacer [más películas]. Fue un hecho único ”.