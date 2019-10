Alfredo Adame se ha enfrentado públicamente con famosas como Laura Zapata y Andrea Legarreta, pero dice que eso ya quedó en el pasado porque no quiere que se cuelguen de su fama. “A todas las que andaban en ultratumba y querían regresar al panorama, en vez de hablarme y decirme ‘échame una mano’, no, me tiran la bronca y se quieren agarrar de mí, y bueno, yo que soy de mecha corta y mecha caliente les empecé a tirar mala onda también, les puse el alto en pocas palabras”.