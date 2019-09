"Me encanta este festival, para aquellos de ustedes que no lo saben … mis abuelos vivieron aquí, mi tío todavía vive aquí, pero literalmente, todos los que estaban aquí han fallecido; excepto mi tío, e incluidos mi padre y yo, voy a llorar manejando por estas carreteras… he estado manejando por casi 12 horas, pensarías que es tan agotador y aburrido, pero las últimas dos horas sólo conduje a través de las montañas, recordando mi lugar en el asiento trasero cuando era una niña, cuando mi papá estaba haciendo estas caminatas aquí, fue lo mejor", explicó la cantante en un video compartido en sus historias de Instagram.