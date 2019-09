Rita Ora, Adam Lambert, Aloe Blacc, Blondfire, Andreas Moe, Audra Mae y Gavin DeGraw están incluidos en la alineación de los colaboradores de Avicii que se espera participen con los sencillos en los que colaboraron con el fallecido productor, tales como "Lonely Together" con Rita Ora y "Wake Me Up" con Blacc.