"Fui enseñada por una mentalidad de la vieja escuela, la cual es que quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad y hay gente ahí en el mundo a la que no le agradas y a la que no le gusta que salgas con chicas y que no les gusta que no te identifiques como 'lesbiana', pero tampoco te identifican como 'heterosexual' y a la gente le gusta saber cosas, ¿quién demonios eres?".