Michael Jackson dijo "no podía creerlo" y tampoco el público. En los VMA Britney Spears le regaló a Michael Jackson un pastel y un trofeo de oro por su 44 cumpleaños, al referirse a él como el "artista del milenio". El "Rey del Pop", confundió el regalo de la intérprete de "I´m Slave For You" y por error empezó a dar un discurso con respecto al supuesto premio.