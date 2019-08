"No es secreto que me gustaba la fiesta en mi adolescencia y en mis 20. No sólo he fumado, pero he abogado por la marihuana, he experimentado con drogas, mi más grande canción a la fecha habla de bailar bajo éxtasis y aspirar líneas en el baño. Me equivoqué y engañé en relaciones cuando estaba joven. Perdí un patrocinio de Walmart a los 17 por fumar de un bong. Me sacaron de 'Hotel Transilvania' por lamer y comprarle un pastel con forma de pene a Liam en su cumpleaños, me columpie desnuda en una bola demoledora. Probablemente haya más fotos de mi desnuda en internet que tal vez de otra mujer en la historia".