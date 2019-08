M: Pues ahora lo que pasó con Alex, el chico venezolano qué cruzó Colombia, que le estamos ayudando, es parte de esto. No es una productora simplemente es un deseo de ayudar a la gente, no es la primera vez que hacemos esto, ahora se dio a conocer, pero creo que tanta bendición que nos ha regalado la vida siempre es buena devolverla, porque sí no, no se retroalimenta. Entonces estoy de acuerdo con Pablo en eso, hemos sido una banda muy bendecida muchos años tocando se dice fácil 15 años. La otra vez vi una nota muy fea qué decía: "¿Cómo fue que se separaron si eran 3? ¿Cómo se pudieron haber cansado?". Coño, no sabes que es estar en un avión 20 días sin parar. No sabe nada de lo que hemos sacrificado, para nuestro sistema nervioso, no teníamos más. Claro, no existía. Entonces hay un sacrificio muy grande por llevar la música a muchos lugares, lejos de ser un sacrificio por conseguir algo de dinero, sabes no es una misión económica. Día a día es una misión de llevar la música que nos regaló la inspiración a cada lugar porque sabemos que cambiaba que cambiamos. Cada noche, Camila cambia la conciencia de algunas personas en cada concierto. Hace algún click en una persona o dos, en tres y es suficiente, entonces se convierte en algo interesante. Es cansado, sí. No sé si el éxito está basado en que llevo 15 años sin dormir bien, pero es muy bonito ver cómo la gente de repente te dice: oye, "yo me casé con tu canción, yo hice esto con otra canción" u otra persona que dice: "yo no sabía que te veías así, físicamente, pero tu canción me ayudó a tal". Entonces es como un cirquero…