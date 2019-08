View this post on Instagram

Mañana el mundo entero podrá disfrutar del regreso de Teresa Mendoza a @netflix. Prepárate para una gran aventura y recuerda siempre beber honorablemente!! . #tequilahonor #viveconhonor #tequila #honor #LRDS2 #teresamendoza #tequilalover #tequilalovers #tequilatime #katedelcastillo @tequilahonor @katedelcastillo @netflix . Tomorrow, the whole world will be able to enjoy the return of Teresa Mendoza to @netflix. Get ready for a great adventure and remember to always drink honorably!