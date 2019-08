NN: Miro a las concursantes y me recuerdan a mí, porque todavía a mí me dan nervios, fui tocando puertas. Obviamente, no me atreví y no tuve la oportunidad en ese momento de estar en un programa como "Reina de la Canción". De niña cantaba en el coro de la iglesia, pero tampoco me atrevía a ser la solista. En "Reina de la canción" veo que hay un gran equipo y hay una dinámica donde se va guiando a las cantantes sobre el camino que deben tomar, se les hacer notar sus errores para trabajar en ellos y en la próxima actuación ver su desarrollo, que es muy importante. A "Reina de la canción" hay que venir con mucha seguridad.