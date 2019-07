Yalitza sigue alzando la voz con campañas sociales a favor de las mujeres. "El hecho de estar frente a tantos reflectores me da la oportunidad de transmitir el mensaje a más personas. Son cosas que no están alejadas del cine. Durante todo este tiempo me he dado la dicha de elegir campañas que vayan entrelanzadas, como el cero violencia contra la mujer, un minuto contra el cáncer. Hablamos de un empoderamiento de la mujer, pero también de una equidad de género, una igualdad de derechos, un respeto a todos por igual".