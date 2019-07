“Esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí, escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí”, relató.

La canción ha recobrado especial fuerza en medio del distanciamiento entre la cantante y su hija, en donde incluso han surgido acusaciones de golpes y maltratos.

Primero fue Alejandra quien reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante que fue agredida por su hija, pero poco después Frida Sofía mostró en Instagram moretones en su cuerpo, producto -según ella- de los golpes que recibió por parte de la cantante.

La joven aseguró que nunca ha agredido a su mamá y si llegó a hacerlo fue sólo para defenderse de ella.

Sin embargo, hace unas semanas el maquillista Oktavio Torres relató un episodio que él atestiguó en donde Frida se mostró sumamente agresiva con su mamá, tras un show en Las Vegas y durante un viaje de esa ciudad a Los Ángeles.

“Ahí todo empeoró. Iba el chofer, el seguridad (guardaespaldas) de Alejandra y Frida. Qué no pasó. Desde los gritos obscenos. El seguridad iba agarrando a Frida porque te juro que en las cuatro horas nunca se calmó. Iba pataleando porque quería golpear a Alejandra. No era la reacción de una persona normal, no sé si andaba empastillada”.

Tras la polémica entre ambas, Frida parece haber suavizado su postura, pues en una entrevista para Suelta la Sopa expresó: “Lo que más agradezco de mi madre es que es una tremenda artista. Ella es mi ídola como artista, he aprendido tantas cosas de ella que me han servido como persona, como figura pública, como cantante, como todo en sí”.

Las recientes palabras de Frida contrastan con lo expresado hace algunas semanas, en donde se despedía de Alejandra y aseguraba que el motivo de su distanciamiento fue la cercanía de la cantante con Christian Estrada, ex novio de la joven.

“Se conoce que Alejandra Guzmán tiene una historia de adicciones, no tiene nada de malo, pero también hay programas, asociaciones y todo lo que quieras que tratan a la familia del adicto, porque lidiar, crecer, convivir y ser parte de un núcleo donde hay una adicción o una enfermedad, te afecta”, dijo la joven en una entrevista.