Esto no detuvo al actor y ahora trabaja como salvavidas en un parque acuático, "Al principio si es fuerte que lleguen y te reconozcan y que te digan ´¿Qué estas haciendo aquí?´, pues trabajar, no hay de otra. Y no me siento mal, al contrario, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo dentro de ese parque acuático" comentó a un medio mexicano.