Frozen, una aventura congelada, se lanzó a nivel mundial el 27 de noviembre de 2013 y fue la película de animación más taquillera de todos los tiempos recaudando cerca de USD 1.276 millones a nivel mundial. Pero además de ser el filme más recaudador producido por Walt Disney Animation Studios, Frozen se alzó con dos premios Oscar como mejor película animada y mejor canción original, por "Let It Go" ("Libre soy" en español).