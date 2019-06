Para el cantante todo sucedió muy rápido. Después de que el tema nació en Puerto Rico, comentó Dalex que "un día me escribe Khea, de Argentina, y me dice: si quieres hacer un remix, cuenta conmigo". No dudé y le envié el proyecto, después él me envió su parte y ahí fue el momento en que quise hacer un tema multicultural", confesó el cantante.