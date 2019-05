View this post on Instagram

#Feliz #cumpleaños 🎁@julian_f.f Hoy 2 de mayo es sin duda el dîa màs feliz de mi vida, hace 24 años naciste , y llenaste mi vida del amor màs puro que he conocido, me diste el honor de ser tu mamà, verte crecer y disfrutar de todos tus pequeños y grandes logros.Y hace dos años este mismo día me regalaste a mi precioso @josejulianfg Josè Julian😇 Que bueno es Dios conmigo , regalarme a dos príncipes el mismo día. Feliz vuelta al sol para los dos, que el universo conspire por su felicidad, los amo🎁🎂🙏🏼❤️💋🎉🎊🎈