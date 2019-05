Las declaraciones de Natalie Portman negando que alguna vez mantuviera una relación sentimental con Moby, como él mismo asegura en sus memorias tituladas "Then It Fell Apart", no han tardado en llegar a oídos del músico y parece que no le ha hecho ninguna gracia que su supuesta ex lo haya tildado de mentiroso y retratado además como un "hombre mayor" que se comportaba de una manera "muy perturbadora" con ella.