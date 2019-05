La ex primera dama Angélica Rivera saltó a la fama gracias a su participación en exitosas telenovelas de Televisa como "La pícara soñadora", "Ángela" y "Sin pecado concebido". Luego de su separación del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, la actriz busca retomar como su carrera de actriz, sin embargo lo que más ha sorprendido a los usuarios de redes es que, a sus 49 años de edad, su belleza no se diferencia mucho de la de su hija, la también actriz Sofía Castro.