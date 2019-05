View this post on Instagram

-AGGHAHSHHSHEJE CUANDO SALE? -Ahora mismo? -Si, Ahora mismo. Pero cuándo? -Ahora Mismo! -Ahora, ahora? -Ahorita, como dice @cristiancastro -AHORA? -Ahorita, en 🇲🇽 es muy pronto… -AGHDHHDJSHDJSHDJSHDJSH!! #AhoraMismo #MaxiPardo #CristianCastro #CristianYMaxi