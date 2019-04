View this post on Instagram

Hace 18 años de esa noche mágica e irrepetible. 😍❤️ ¡Te amo @tommymottola! ¡Gracias por tanto amor, amor mío!💞🤵🏻👰🏻💞 It has been 18 years since that magical night! Love you #tommymottola! Thank you for loving me the way you do! #happyanniversary #love #family #forever #cucos #T&T #18andcounting 🎶 #asieseldestino