View this post on Instagram

@karenpaba la artista, la mejor, de #microblading. Perdí mia cejas cuando me inyectaba methotrexate en el 2015. No me atrevía ha hacerme las cejas hasta que el universo confabuló y me guió a las manos de Karen. Estoy fascinada con mia cejas. Me siento feliz. Ya no me tengo que preocupar por maquillarmelas. Aparte de ser tremenda profesional, Karen dona mensualmente sus servicios a pacientes de cancer. Un corazón muy noble. 🙏🏻GRACIAS infinitas. Makeup by @dima_osko