@salmahayek showing the boys who's the boss!!! A sneak peek of her stunt rehearsals with @stuntsworldwide for the @hitmansbodyguard sequel #HitmansWifesBodyguard #HitmansBodyguard2 #soniaisback @samuelljackson @vancityreynolds PreViz @absolutehooligan Performers @mark__archer @adrianmcgawstunts @andrewburfordstunts @sinastunts @matthew____fraser @elbali #stuntsworldwide #stuntcoordinator #2ndunitdirector