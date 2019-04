"Tenía mucho rato de no hacer películas en español desde que me fui a Los Ángeles, y cunado me llegó la oportunidad de hacer una película en español, sobre todo tan diferente y con un personaje igual de diferente como el que me ofreció Sebastián del Amo -el director- pues no lo dudé. No quería regresar a hacer algo a México que no fuera distinto, algo padre y al ver la dirección y el elenco no había duda", explicó el actor.