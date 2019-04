Ante esas palabras una persona cercana a Selena dijo a Radar Online que ella prefiere evitar a toda costa a su ex novio "y no entiende por qué él la volvió a mencionar. No quiere tener nada que ver con ninguno de los dos, ha evadido a Justin y a Hailey a toda costa, y su familia y sus amigos se han asegurado de que así sea".