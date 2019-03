Si resulta que Danaerys no es estéril (lo cual parece ser el caso) y tiene un hijo con Jon (quien es el verdadero heredero del trono, aunque nadie lo sepa), Tyrion no podría cumplir el trato con Cersei, lo cual pondría en riesgo la guerra con los White Walkers. Y si la Khaleesi llegara a descubrir que Tyrion ofreció a Cersei la sucesión de su trono, podría ser incluso peor: esta vez, la mano de la reina no tendría forma de salvarse.