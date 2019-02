"Realmente tuve miedo", confesó Courteney sobre la mala experiencia. "No me dan miedo lo vuelos… mi padre era piloto… pero realmente me asusté porque cuando estábamos despegando escuchamos un estallido fuerte y pensé, 'Ay, eso suena como que probablemente deberíamos revisar la rueda'", recordó la actriz durante una entrevista con Extra, el miércoles.