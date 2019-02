El actor recuerda con humor su audición para el rol de Felix Kendrickson, un ficticio miembro del Ku Klux Klan en Colorado en los años 70. "En algún momento, Spike miró mi apellido, que tiene muchas diéresis, muchos puntos", dijo Pääkkönen a Mashable durante una entrevista. "Spike me detuvo en medio de la escena y dijo: '¡Espera, espera, espera! ¿De dónde eres?' Y yo: 'Um, Helsinki, Finlandia'. Cuando terminé la prueba, estaba muy sorprendido. 'Tú no eres de Helsinki. Tú eres de Alabama', me dijo y empezó a reírse. Pero no entendí si era una risa buena o mala".