"Me acuerdo que me metí a la computadora y empecé a escribir una carta para ese bebé y ni veía qué estaba escribiendo, las lágrimas no me dejaron ver. Le puse: 'Yo sé todos dicen que el tiempo sana todo, con el tiempo vamos a saber por qué pasan las cosas'. Yo en ese momento lo único que quería saber era por qué".