— Pero no pasó. Y gracias a Dios para mí esa era una puerta que se abría para muchos otros compatriotas artistas que también tienen una lucha activa a través de redes sociales y a través de su arte, son protestantes y abrí esa puerta para decirles: pasen, el país por esta misma puerta que se abrió, pasen al país, no se sientan perseguidos. Y no solamente actuemos con voz de crítica, que obviamente tenemos que mantenernos en esa fuerza para poder recuperar lo que nosotros consideramos democracia, pero entrar al país a utilizar los recursos que nosotros mismos hemos ganado a través del trabajo duro y a través de nuestro arte y talento, para aportarle al país. Porque hay muchísima gente que en crisis que pasa hambre, muchísimas gente que no tiene hogar, que no está esperando por nuestras protestas, que nuestras protestas no los alimentan, no les dan un techo, mientras pasa el tiempo y nosotros decimos no, yo no voy más nunca a Venezuela, hay personas que están deseando que tú por lo menos llegues y le den un bocado todo el tiempo, que por lo menos llegues y le digas te voy a ayudar con esto y te voy a ayudar con lo otro, y era mi filosofía. Pero me salió un poquito mal.