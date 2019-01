También sorprendió la colaboración entre Will Smith, Marc Anthony y Bad Bunny o el single lanzado por Kylie Minogue a inicios de verano junto a Gente de Zona, "Stop me from falling". Otras colaboraciones exitosas fueron las de Wisin y Yandel con el rapero Chris Brown, en "Algo me gusta de ti", o Bad Bunny y Drake con el tema "Mía".