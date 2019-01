A lo largo de una carrera que ha abarcado siete décadas, Alda ha aparecido en "The West Wing", "The Aviator" ("El aviador") y "Manhattan Murder Mystery" ("Un misterioso asesinato en Manhattan"), pero es quizás más conocido por su papel de Hawkeye Pierce en la serie televisiva "M.A.S.H". Ha ganado seis premios Emmy y seis Globos de Oro, y también fue nominado a un Oscar en el 2004 por su papel de reparto en "The Aviator".