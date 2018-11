"No creo que piense mucho en eso. Es un hombre que vive el presente. En todos los programas que hemos trabajado juntos, él está en el momento", explicó el productor. "Si hablan con él, claro que sabe que algún día será rey, pero eso llegará a su debido tiempo. Así que no hay mucho que se pueda hacer ahora", dijo Bullen quien recientemente estuvo a cargo de documentar la celebración de cumpleaños del príncipe para el documental "We Are Most Amused and Amazed" de ITV.