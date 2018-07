– Tienes muchas colaboraciones en tus canciones y vos participando en canciones de otros artistas, ¿cuál es la que más te gustaría tener antes de cerrar este año?



Tengo ya duetos con dos artistas que me encantan pero que aún no pudimos hacer estos temas en vivo, Melendi "a mis amigos" y Residente con "Banana Papaya" antes que termine el año me encantaría poder tenerlos en mi tour y que canten esas canciones conmigo.