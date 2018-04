El mexicano se refirió así a su experiencia previa con DreamWorks, compañía con la que ha colaborado, en roles diversos como asesor o productor, en películas como "Megamind" (2010), "Kung Fu Panda 2" (2011), "Puss in Boots" (2011), "Rise of the Guardians" (2012) y "Kung Fu Panda 3" (2016).