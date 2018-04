Lauri espera que el testimonio de la víctima exonere a su hijo del caso. "La misma víctima dijo que los disparos salieron del auto azul", explicó la estrella de reality, "No del auto blanco que estaba manejando Josh. La víctima no mencionó el auto blanco hasta que la policía se lo dijo. La víctima nunca dijo el nombre de Josh. Pero la policía dijo, 'Josh Waring estaba ahí y estaba en un automóvil pequeño, ¿cierto?' Y el les dijo, 'No sé ni de que me están hablando. A mí me dispararon de un auto azul'".