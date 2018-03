En plena promoción de su libro "Bob Honey Who Just Do Stuff", también reveló que no tiene mucho contacto con su ex mujer Robin Wright, con quien tiene dos hijos y estuvo casado más de 14 años. "No hablamos a menudo, no nos llevamos demasiado bien", una respuesta demasiado personal para alguien que siempre se mantuvo alejado de la frivolidad de Hollywood.