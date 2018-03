"Pero no me sorprende la repercusión que ha tenido la historia, en el sentido de que se trata de un drama con una mujer protagonista", agregó. "No estoy sorprendida de que la gente vio la historia y le pareció un poco extraño. Pero sé que Matt siente lo mismo que yo, es extraño encontrarnos envueltos en esta historia que no creamos", explicó Foy.