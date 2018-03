Me llamo Ana, soy MUJER y soy ACTRIZ. Llevo desde los 17 años trabajando en una profesión con la que muchos sueñan, pero que no por ello deja de tener muchas sombras e injusticia para con la mujer. Cierto es que me siento afortunada de poder interpretar un personaje fuerte, imperfecto y luchador con una trama propia…ojalá mi remuneración lo reflejara. #BastaYaDeViaductoSalarial #SeAcabóElSecretismoYElMiedo #TenemosUnProblema #MamiTeníaQueHabermeHechoMaestraComoTú #CobraríamosLoMismoYConHorarioFijo #8marzo #huelgafeminista #nosotrasparamos

A post shared by Ana Fernandez (@anafdz1989) on Mar 8, 2018 at 3:16am PST