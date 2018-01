El periodista Gay Talese presenta en este documental de Myles Kane (An Immortal Man) y Josh Koury (We will live again) una historia que marcó su carrera: la de Gerald Foos, un antiguo propietario de un motel en Colorado que pasó años espiando a sus huéspedes durante sus encuentros sexuales. La obra se basa en su polémico libro The Voyeur's Motel.