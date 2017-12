Laura Price es una madre de familia que sabe el momento exacto en el que su hija Serena de ocho años va a ser asesinada. No sabe quién la matará ni por qué, sólo cuándo y dónde. Para mantener a Serena a salvo contará con Nico, un ex policía e investigador privado que tuvo una experiencia similar. Ambos intentarán cambiar el futuro de su hija, aunque saben que el destino siempre será el mismo. Creada por Stephen Tolkin (Legend of the Seeker) en base a un formato coreano, está protagonizada por Paula Patton y Devon Sawa.