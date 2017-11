Netflix celebra el legado de la banda más famosa con la inclusión del documental The Beatles: Sgt. Pepper And Beyond. La producción cuenta con entrevistas a los productores y realizadores que contribuyeron al histórico éxito del disco de 1967. Alan G. Parker (Who killed Nancy?) ofrece imágenes nunca vistas de la grabación de este álbum experimental y explora las polémicas sociales, políticas y culturales de aquellos años que tuvieron a The Beatles en su centro, pero no utiliza su música por cuestiones de derechos de autor.