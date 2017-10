La cantante Lady Gaga ofrece una nueva visión sobre su vida privada en el nuevo documental de Netflix Gaga: Five Foot Two. Presentado a principios de septiembre en el Festival de Cine de Toronto, la película se enfoca en el proceso de creación de su quinto álbum de estudio, Joanne (2016). Se aprecian imágenes tras bambalinas del rodaje de la serie American Horror Story: Roanoke, donde interpreta a una bruja fantasma, y de lo que la propia artista considera la actuación más importante de su carrera, en el intermedio del Super Bowl. Chris Moukarbel dirige un documental que no está exento de temas difíciles, como la rivalidad de Gaga con Madonna, su batalla con la fibromialgia y su ruptura con el actor Tyler Kinney.