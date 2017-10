El octavo largometraje de "Fast & Furious", que se estrenó el pasado abril bajo el título "The Fate of the Furious", contó con Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham como protagonistas y recaudó en todo el mundo USD 1.239 millones, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.