Twitter sufrió una caída todo el mundo dejando a miles de usuarios sin acceso a la plataforma

La red social Twitter presentó fallas en su plataforma durante la madrugada de este jueves, según denuncias de usuarios que se quejaron de tener bloqueado el acceso a sus cuentas o que la página dificultaba el uso de algunas de sus funciones clave.

Más de 15.000 personas denunciaron tener problemas para acceder a Twitter en la web DownDetector -donde multitud de usuarios reportan problemas de acceso en plataformas de todo Internet-, siendo esta una de las interrupciones de la red social desde la adquisición por parte del multimillonario Elon Musk.

Entre los fallos, se encuentran la imposibilidad de acceder a la red social desde el ordenador o la dificultad de carga de algunos tuits, según detallaron algunos usuarios.

No obstante, el dueño de Twitter aseguró que a él “si le funciona” en respuesta a la pregunta de un usuario, sin comentar más sobre el asunto.

Esta es una de las interrupciones más importantes que sufre Twitter desde que hace casi dos meses despidiera a más de la mitad de los empleados tras la compra de la red social por parte de Elon Musk.

Desde el despido masivo llevado a cabo a principios de noviembre, Twitter ha sufrido multitud de errores en su funcionamiento, un hecho cuya causa podría estar en la falta de trabajadores que realizan tareas de mantenimiento.

En el momento más intenso de la falla de este jueves, que pareció estarse resolviendo a las 04:00 hora local, DownDetector registró más de 10.000 reclamos en Estados Unidos, mientras que la etiqueta #TwitterDown (Twitter caído) se volvió tendencia en la plataforma.

Sin hacer referencia a la caída de la plataforma de este jueves, Elon Musk recurrió a su cuenta en la red social para informar que “se implementaron cambios significativos en la arquitectura del servidor backend, por lo que Twitter debería sentirse más rápido”.

Este martes, Twitter le pidió a un Tribunal Federal de California que desestime la demanda presentada por más de 100 ex empleados de la compañía debido a los “despidos masivos” que tuvieron lugar con la llegada del nuevo Director General

Los abogados de la empresa argumentaron que la situación de los trabajadores no es tan similar y que, por tanto, no cumple los requisitos para considerarse como una demanda colectiva, según información de The New York Post.

Además, los abogados de Twitter aseguraron que las alegaciones presentadas son “vagas e imprecisas” y que los demandantes ni siquiera intentan definir a una clase o rango de empleados, sino que hacen referencia a “otros trabajadores de Twitter en situación similar”, según manifestó uno de los abogados de la plataforma al tribunal.

De acuerdo con The New York Post, el grupo de empleados que presentó la demanda incluye tanto a trabajadores que ya han sido despedidos como a otros cuya situación no será efectiva hasta inicio de 2023. Por ello, piden que el caso sea desestimado o trasladado a un tribunal del estado de Delaware.

“Estamos listos para luchar contra ellos uno por uno, en nombre de potencialmente miles de empleados si eso llega a ser necesario. Elon Musk no está por encima de la ley”, compartió en un mensaje citado en Twitter la abogada que representa a los empleados, Shannon Liss-Riordan.

Las demandas por parte de antiguos empleados se producen después de que Twitter despidiera a casi la mitad de su plantilla en el mes de noviembre, tras la adquisición de la compañía por parte del Elon Musk. Después, el empresario formalizó cientos de despidos más ofreciendo un ultimátum de realizar un trabajo “extremadamente duro” o abandonar la empresa.

