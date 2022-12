Extendieron el programa de asistencia para las rentas en Miami Dade

El programa está activo desde tiempos de la pandemia (Archivo de Pikerepo)

El precio de las rentas en los Estados Unidos se disparó. Pero en lugares altamente deseables, como es el caso del condado de Miami Dade, el fenómeno se ve aún de manera más pronunciada. Por eso, desde los tiempos de la pandemia, la alcaldía había puesto a disposición de los residentes un programa de emergencia de asistencia para las rentas que hoy se expandió de manera oficial.

La alcaldesa Daniella Levine Cava anunció en rueda de prensa que se destinaron 8 millones de dólares extra para el programa con el fin de ayudar a más familias en una situación financiera complicada. Hasta el momento, este programa de asistencia para las rentas ya ayudó a más de 21.200 hogares y se destinaron más de 139 millones de dólares de fondos públicos para esta causa.

“Desafortunadamente, el precio de las viviendas continúa por las nubes. Por eso queremos hacer más para ayudar a nuestros residentes más vulnerables”, decía durante la rueda de prensa la alcaldesa de Miami Dade.

El programa consiste en un subsidio otorgado a las familias que no están pudiendo afrontar un aumento en sus rentas. Es decir, para calificar, la familia debe ya estar viviendo en la propiedad y el valor de su renta tuvo que haber subido. Si ese es el caso, el condado ofrece durante tres meses pagar ese aumento.

Pero no todas las familias tienen dificultades para pagar más en una renta, por eso para poder ser beneficiario de este programa, quien lo solicite debe tener ingresos dentro del 140% del ingreso medio de la zona. ¿Qué significa eso? Para una persona sola, sus ingresos no deben exceder los 96.620 dólares al año. En el caso de una pareja, los ingresos combinados no pueden ser superiores a los 109.200 dólares al año. Y si es una familia de cuatro integrantes, entre todos no pueden ganar más de 136.500 dólares al año.

El programa es parte de un plan comprensivo desarrollado por el condado en el cual se invertirán 500 millones de dólares durante el año fiscal 2022-2023 para “abordar la crisis de asequibilidad y garantizar que todas las familias puedan continuar viviendo y trabajando en el condado de Miami-Dade”, según indican en un comunicado de prensa enviado por la oficina de Levine Cava.

Para solicitar este subsidio, los residentes del condado pueden entrar en la página web oficial www.miamidade.gov y completar el formulario, o acercarse en persona a una de las dos oficinas que el condado dispuso para esto, cuya dirección también está en la página web. En algunos casos el subsidio puede extenderse hasta por 18 meses.

